Названо нормальное количество мочеиспусканий в день

Врач Аббуди: Взрослые здоровые люди должны мочиться от пяти до восьми раз в день

Британский уролог Хамид Аббуди назвал нормальное количество мочеиспусканий в день у здорового человека. Об этом пишет издание Metro.

По словам врача, для большинства взрослых людей до 60 лет нормально мочиться от пяти до восьми раз в день и один раз ночью, в зависимости от обстоятельств. Женщины, продолжил он, как правило, посещают туалет чаще — в среднем 5,6 раза в день, в то время как у мужчин этот показатель составляет 4,8 раза в день.

«Для женщин беременность может стать триггером мочеиспускания, поскольку давление ребенка на матку может вызвать учащение позывов и никтурию (ночное мочеиспускание). Инфекции мочевыводящих путей также более распространены у женщин и могут привести к учащению мочеиспускания», — объяснил он.

В возрасте старше 60 лет, по словам уролога, люди мочатся до 10 раз в день, поскольку функция почек начинает снижаться, а мышцы мочевого пузыря ослабевают. Чаще, чем обычно, посещают туалет и любители чая, кофе, алкоголя и газированных напитков. Кроме того, частоту опорожнения мочевого пузыря могут увеличить опасные причины: рак предстательной железы или мочевого пузыря, рассеянный склероз и инсульты, заключил Аббуди.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, как привычка сидеть на холодном влияет на мужское здоровье. Он предупредил, что переохлаждение может навредить репродуктивному здоровью.