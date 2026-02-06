Реклама

08:31, 6 февраля 2026Забота о себе

Названо оптимальное время для пробуждения

Врач Ла Роса призвал просыпаться до семи часов утра
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что не стоит просыпаться слишком рано или очень поздно. Его слова приводит издание ABC.

«Никому не нужно просыпаться в пять часов утра, чтобы пойти на пробежку, потому что это слишком стрессово, и никому не следует просыпаться в 10:30, за исключением ситуаций, связанных со сменой часовых поясов или очень экстремальными обстоятельствами», — пояснил Ла Роса.

Оптимальным временем для пробуждения для большинства людей он назвал время с 6:45 до 7:00 утра. Специалист добавил, что нерегулярный сон влияет на организм хуже, чем недостаток сна. В связи с этим он призвал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Ранее невролог Анна Черепанова заявила, что некоторые продукты помогают быстрее уснуть. С этой целью она посоветовала добавить в рацион вишню.

