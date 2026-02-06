Названо оптимальное время для пробуждения

Врач Ла Роса призвал просыпаться до семи часов утра

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что не стоит просыпаться слишком рано или очень поздно. Его слова приводит издание ABC.

«Никому не нужно просыпаться в пять часов утра, чтобы пойти на пробежку, потому что это слишком стрессово, и никому не следует просыпаться в 10:30, за исключением ситуаций, связанных со сменой часовых поясов или очень экстремальными обстоятельствами», — пояснил Ла Роса.

Оптимальным временем для пробуждения для большинства людей он назвал время с 6:45 до 7:00 утра. Специалист добавил, что нерегулярный сон влияет на организм хуже, чем недостаток сна. В связи с этим он призвал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

