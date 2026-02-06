Названы главные покупатели американских лекарств

Статслужба США: Постав фармпродукции в ЕС превысили 43 миллиарда долларов

За 11 месяцев 2025 года США поставили фармацевтической продукции в Европейский союз на 43,6 миллиарда долларов. Эти данные статистической службы США подсчитало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю наблюдений. В январе-ноябре 2024 года речь шла о 36,9 миллиарда долларов. Самые большие поставки в 2025 году пришлись на Германию, которая купила американской фармпродукции на 9,7 миллиарда долларов. Нидерланды потратили 8,9 миллиарда долларов, а Бельгия — 6,1 миллиарда. Кроме того, импорт в Испанию и Ирландию оценили в 5,5 и 5 миллиардов долларов соответственно.

За четыре месяца траты Европейского союза на нефть и газ из США снизились на семь процентов, несмотря на торговую сделку, заключенную с Вашингтоном.

За 11 месяцев прошлого года Европейский союз приобрел у США нефти на 35,7 миллиарда долларов.

Достигнутая сумма оказалась минимальной (для этого периода) за два года.