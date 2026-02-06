Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:31, 6 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы опасные для сердца продукты

Кардиолог Вахляев: Колбасы и молочная продукция опасны для сердца
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Содержащие животные жиры и холестерин в избыточном количестве продукты опасны для здоровья сердца и сосудов, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-кардиолог «Поликлиника.ру» Антон Вахляев. К таким, по его словам, относятся жирная молочная продукция и все колбасы.

«Это сливочное масло, сыры, сливки, сметана и цельное молоко. Без исключения все колбасы и ветчины также избыточно богаты холестерином. Для взрослых людей, особенно старшего возраста, такая еда не полезна, поскольку их организм не нуждается в дополнительном холестерине из пищи», — объяснил врач.

Потенциальную угрозу, по его словам, могут представлять и яйца, ведь один желток содержит до 300 миллиграмм холестерина. Также Вахляев рекомендовал следить за потреблением соли.

«Наиболее распространенным заболеванием среди болезней сердца и сосудов является гипертоническая болезнь. Кроме того, очень часто сердечные заболевания реализуются в сердечную недостаточность. От обычной поваренной соли эти заболевания прогрессируют и ухудшаются, — предупредил кардиолог. — Также следует быть осторожнее с быстрыми углеводами и готовыми продуктами, в которых сложно оценить содержание животных жиров и холестерина».

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман предупредили россиян о смертельной опасности самостоятельного приема витамина Е. Гандельман объяснил, что витамин E считается природным антикоагулянтом, то есть веществом, разжижающим кровь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Белгород американскими ракетами. Губернатор сообщил о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России предложили расширить производство «Орешника»

    Россияне ответили на вопрос о большем авторитете между мамой и женой

    Тишковец спрогнозировал в Москве кратковременное потепление

    Названы опасные для сердца продукты

    Россияне поменяли отношение к жилищному вопросу

    40-летняя певица Лили Аллен снялась топлес для журнала Elle

    На Украине высмеяли слова Зеленского о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok