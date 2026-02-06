Реклама

Экономика
10:09, 6 февраля 2026Экономика

В России не смогли создать аналог американского аккумулятора

CNews: Разработчик аналога американского аккумулятора заплатит штраф за провал
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fahroni / Shutterstock / Fotodom

Минпромторг России оштрафовал НИАИ «Источник» на 181 миллион рублей (полная сумма контракта) за срыв сроков создания аналога аккумуляторов американского производителя Atairnano. Об этом сообщает CNews.

Речь идет о проекте серийного производства ряда литий-нанотитанатных аккумуляторов и батарей на их основе со встроенными электронными устройствами управления, контроля и диагностики.

Они должны были обладать увеличенной емкостью, повышенным по сравнению с литий-ионными и литий полимерными аккумуляторами ресурсом и способностью заряжаться при отрицательных температурах.

Сам контракт был заключен еще в 2016 году. Предполагалось, что аккумуляторы будут созданы до конца 2019-го, но по состоянию на начало 2026-го работы все еще не завершены. В прошлые годы ведомство уже наказывало предприятие по этому договору, общая сумма штрафов составила 158,1 миллиона рублей без учета нынешнего.

Гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина предположила, что разработчик при заключении контракта десять лет назад недооценил «совокупность технологических, инженерных и организационных факторов», в том числе трудности работы с химией, подбором материалов и адаптацией производства.

Ранее сообщалось, что использовать иностранное корпоративное программное обеспечение (ПО) продолжают более 70 процентов российских компаний. При этом треть из них объясняют, что не видят аналогов среди отечественного софта, а 16 процентов считают, что импортозамещенные решения слишком дорогие.

