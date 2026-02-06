Нетаньяху: Связи Эпштейна с экс-премьером Бараком не говорят о работе на Израиль

Связи скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна с бывшим премьером Эхудом Бараком сами по себе не свидетельствуют о том, что он действовал в интересах Израиля. Об этом заявил нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X.

«Необычно тесные отношения Джеффри Эпштейна с Эхудом Бараком вовсе не свидетельствуют о том, что Эпштейн работал на Израиль. Напротив, это доказывает обратное», — написал он.

По его словам, бывший премьер-министр на протяжении многих лет действовал против законно избранного израильского правительства, сотрудничая с антисионистскими радикальными левыми силами в попытках добиться его свержения. Причиной этого, по его мнению, была личная обида за поражение на выборах.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail. По версии журналистов, финансист мог руководить операцией «медовая ловушка».