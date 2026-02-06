Реклама

Норвегия испугалась российской разведки в Арктике

Reuters: Россия якобы усилит разведку в Норвегии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ole Martin Wold / Reuters

Россия якобы усилит разведку в Норвегии, уделяя все больше внимания арктической территории страны и архипелагу Шпицберген. Об этом заявила норвежская служба внутренней безопасности PST, сообщает Reuters.

«Мы ожидаем, что российские спецслужбы увеличат свою активность в Норвегии в 2026 году, продолжая уделять внимание военным целям и учениям союзников, поддержке Норвегией Украины и операциям на Крайнем Севере и в Арктическом регионе», — говорится в ежегодном отчете PST об оценке угроз.

PST подчеркнула, что Россия якобы продолжит наблюдение вдоль изрезанной норвежской береговой линии и картографирование ее критически важной инфраструктуры с использованием гражданских судов.

Ранее военнослужащие НАТО, проходящие подготовку в арктическом регионе, пожаловались на серьезные проблемы при использовании оружия в условиях сильного холода. Отмечалось, что при переносе оружия с мороза в теплую палатку на нем образуется конденсат, который затем замерзает и может привести к заклиниванию.

