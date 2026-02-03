Солдаты НАТО пожаловались на проблемы при учениях в арктических условиях

Солдаты НАТО пожаловались на неисправность оружия при учениях в Арктике

Военнослужащие Североатлантического альянса, проходящие подготовку в арктическом регионе, пожаловались на серьезные проблемы при использовании оружия в условиях сильного холода. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на участников учений в северной Лапландии.

«Среди многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются солдаты НАТО в суровых арктических условиях, находится возможность замерзания оружия, которая делает их наиболее уязвимыми», — отмечает издание. По словам солдат, оружие быстро выходит из строя из-за мороза и отпотевания.

Майор финской армии Микаэль Айкио рассказал, что перепады температуры — самая большая проблема. Он пояснил, что при переносе оружия с мороза в теплую палатку на нем образуется конденсат, который затем замерзает и может привести к заклиниванию.

Помимо огнестрельного оружия, проблемы в условиях Крайнего Севера испытывают дроны и любая электроника. Ограниченная видимость, обледенение винтов и быстрая разрядка аккумуляторов осложняют их применение. Солдаты отмечают, что ключевым навыком является поддержание постоянной температуры для снаряжения.

При этом на специальном месячном курсе выживания инструкторы учат личный состав поддерживать оружие в сухом состоянии и не оставлять его вне палаток, чтобы избежать поломок и возможной кражи в боевых условиях.

Ранее стало известно, что военные Соединенных Штатов не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, так как они хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, нежели североевропейские государства — члены НАТО. Во время учений Североатлантического альянса Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года, американские военнослужащие испытывали заметные трудности. Организаторы маневров просили финских резервистов, которые исполняли роль противника, прекратить «побеждать американцев, поскольку это было унизительно».