Финнов попросили «прекратить побеждать» военных США

The Times: Военные США не подготовлены к операциям в суровых условиях Арктики

Военные Соединенных Штатов не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, так как они хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, нежели североевропейские государства-члены НАТО. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.

Согласно информации издания, во время учений Североатлантического альянса Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года, американские военнослужащие испытывали заметные трудности. Организаторы маневров просили финских резервистов, которые исполняли роль противника, «поддаваться» солдатам США. «Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них», — отметил собеседник The Times.

По мнению источника, если глава США Дональд Трамп желает защитить регион, он идет по ошибочному пути, «раздражая своих арктических союзников».

Ранее президент США заявил, что не может представить себе сценария, при котором Штаты будут воевать с НАТО из-за Гренландии. Американский лидер отметил, что он также не собирается вводить против стран НАТО пошлины, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».