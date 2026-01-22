Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:50, 22 января 2026Мир

Финнов попросили «прекратить побеждать» военных США

The Times: Военные США не подготовлены к операциям в суровых условиях Арктики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Военные Соединенных Штатов не способны самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике, так как они хуже подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, нежели североевропейские государства-члены НАТО. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.

Согласно информации издания, во время учений Североатлантического альянса Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года, американские военнослужащие испытывали заметные трудности. Организаторы маневров просили финских резервистов, которые исполняли роль противника, «поддаваться» солдатам США. «Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них», — отметил собеседник The Times.

По мнению источника, если глава США Дональд Трамп желает защитить регион, он идет по ошибочному пути, «раздражая своих арктических союзников».

Ранее президент США заявил, что не может представить себе сценария, при котором Штаты будут воевать с НАТО из-за Гренландии. Американский лидер отметил, что он также не собирается вводить против стран НАТО пошлины, поскольку в вопросе принадлежности острова появились «контуры сделки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Британии удивились одному решению Сырского

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Сын Трампа спас жизнь женщине в Лондоне

    Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд

    Гоблин рассказал о «серьезно пьющих» правоохранителях

    Звезда фильма «Чудо-женщина» показала естественную внешность на фото в бикини

    В США назвали роковую ошибку НАТО в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok