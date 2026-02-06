Объяснена важность пускания газов при партнере

Исследование, проведенное популярным приложением для знакомств, показало, что британцы считают пускание газов при партнере более важным этапом знакомства, чем встреча с родителями. Важность этого опыта в беседе с изданием Mirror объяснила секс-коуч Элли Айсман.

Опрос показал, что 69 процентов респондентов чувствуют себя увереннее после того, как пустили газы при партнере. «Некоторые выросли в семье, где это не приветствовалось, а у других были родные, способные весь вечер посвятить шуткам об этом. Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, все дело в понимании своего уровня комфорта, способности донести это друг до друга и смирении с тем фактом, что наши тела — это странные и удивительные штуки, которые иногда издают забавные звуки», — отметила Айсман.

Она призвала как можно раньше нормализовать метеоризм в паре. «Если вы нацелены на серьезные отношения, стоит помнить: пары, которые делают это друг при друге как можно раньше, строят более крепкие и безопасные связи», — заключила она.

