Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:21, 6 февраля 2026Силовые структуры

Опубликованы фото с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Появились первые кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Опубликованы первые фотографии с места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Снимки в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах снятых в подъезде многоэтажки видны лужи крови возле лифта и черные следы. Судя по кадрам нападение произошло, когда высокопоставленный военный вышел из квартиры и подошел к лифту.

Киллер попал в дом на Волоколамском шоссе, выдав себя за доставщика еды. Генерал-лейтенант Алексеев столкнулся с ним около 07:00, когда вышел из своей квартиры, чтобы спуститься к служебной машине с водителем и поехать на работу.

Киллер ранил генерала в руку и ногу, а когда Алексеев попытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Как отметил один из источников, именно активное сопротивление генерала спасло ему жизнь. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, поскольку одна из пуль задела жизненно важные органы.

Сотрудники правоохранительных органов ведут активный розыск подозреваемого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

    Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции

    В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

    Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

    Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

    Бетербиев рассказал о третьем поединке с Биволом

    Россиянин получил контузию при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok