Опубликованы фото с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Появились первые кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Опубликованы первые фотографии с места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Снимки в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах снятых в подъезде многоэтажки видны лужи крови возле лифта и черные следы. Судя по кадрам нападение произошло, когда высокопоставленный военный вышел из квартиры и подошел к лифту.

Киллер попал в дом на Волоколамском шоссе, выдав себя за доставщика еды. Генерал-лейтенант Алексеев столкнулся с ним около 07:00, когда вышел из своей квартиры, чтобы спуститься к служебной машине с водителем и поехать на работу.

Киллер ранил генерала в руку и ногу, а когда Алексеев попытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Как отметил один из источников, именно активное сопротивление генерала спасло ему жизнь. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, поскольку одна из пуль задела жизненно важные органы.

Сотрудники правоохранительных органов ведут активный розыск подозреваемого.