Отдыхавший в Европе турист заманил 17-летнего парня в дом и изнасиловал

Бразильский турист заманил 17-летнего парня в дом в Брайтоне и изнасиловал

Бразильский турист, отдыхавший в Европе, заманил 17-летнего парня в дом и изнасиловал. Об этом сообщает Brighton and Hove News.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2025 года, однако известно о нем стало лишь в феврале 2026-го. Согласно данным расследования, 17-летний юноша сидел на скамейке на улице Брайтона, Великобритания. 38-летний Рафаэль Насименто подошел к нему и спросил, где можно купить сигареты.

Незнакомец втерся в доверие с молодому человеку и отвез его в дом. Там он изнасиловал подростка. В тот же день пострадавший обратился в полицию, преступника арестовали. Прошло уже несколько слушаний в суде, приговор будет вынесен 17 апреля.

Ранее мужчина изнасиловал подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине.

