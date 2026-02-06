Реклама

10:22, 6 февраля 2026

Партнер России вернулся к закупкам венесуэльской нефти

Bloomberg: Индийская Reliance Industries снова начала покупать нефть у Венесуэлы
Кирилл Луцюк

Фото: Issac Urrutia / Reuters

Индийский нефтяной гигант Reliance Industries снова начал закупать венесуэльскую нефть. Об этом сообщило Bloomberg.

Речь идет об одном сверхбольшом танкере для перевозки сырой нефти с грузом около двух миллионов баррелей. Отмечается, что данный импорт возобновился после перерыва, который начался в середине 2025 года. До этого компания Reliance покупала нефть у Венесуэлы в рамках исключения из санкций США. В 2019 году на долю Индии приходилось около 25 процентов экспорта этой латиноамериканской страны.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсуал, решения его страны, касающиеся поставок нефти, будут приниматься с учетом требований энергетической безопасности и диверсификации поставок. По его словам, Нью-Дели по-прежнему открыт для изучения коммерческой целесообразности любых вариантов поставок нефти, в том числе из Венесуэлы.

В конце января сообщалось, что Reliance Industries в феврале и марте вернется к закупкам российской нефти, хотя объемы будут совсем не те, что были в 2025 году. До этого компания получала нефть из России в декабре, добившись на это разрешения от США.

