Экономика
20:58, 21 января 2026Экономика

Индийская компания вернется к российской нефти

Reuters: Индийская Reliance вернется к закупкам российской нефти в феврале-марте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса индийская Reliance Industries в феврале и марте вернется к закупкам российской нефти, хотя объемы будут несопоставимы с теми, что были в 2025 году. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

В последний раз компания получала нефть из России в декабре, добившись на это разрешения от США. В январе никаких закупок не проводилось.

Собеседники агентства утверждают, что поставщиками сырья выступят компании, не присутствующие в санкционных списках. Планируются ли закупки после марта, не сообщается.

Ранее стало известно, что Reliance Industries начала переговоры с США по поводу закупки нефти в Венесуэле, после того как американский спецназ арестовал президента республики Николаса Мадуро.

Источники в отрасли утверждают, что для компании особенно удобны тяжелые сорта нефти, которые добывает Венесуэла, но из-за американских санкций в прошлые годы поставки были свернуты. После начала боевых действий на Украине Reliance стала крупнейшим в Индии импортером российской нефти из-за значительных дисконтов на нее.

