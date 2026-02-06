Реклама

21:09, 6 февраля 2026Россия

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС сообщил, что разговор российского лидера с главой Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом пока не планируется.

До этого Песков также заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине произойдет скоро, но точной даты пока нет. Где состоится следующая встреча, тоже неизвестно.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным, но не раскрыл ни дату разговора, ни детали. Однако отмети, что желает скорейшего завершения войны.

