20:09, 6 февраля 2026Мир

Кремль поделился подробностями нового раунда переговоров по Украине

Песков: Новый раунд переговоров по урегулированию на Украине произойдет скоро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта произойдет скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Пока нет точной даты. Но это будет скоро», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков опроверг информацию о том, что следующие переговоры по украинскому урегулированию могут состояться в США. Он отметил, что «речи об этом не было».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что новая трехсторонняя встречу между Россией, Украиной и США состоится в ближайшее время.

Переговоры трех стран прошли 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по итогам второго дня назвал прошедшие встречи продуктивными.

