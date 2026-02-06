Реклама

21:48, 6 февраля 2026

После убийства девятилетнего мальчика в Петербурге возбудили дело о халатности

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге после убийства девятилетнего мальчика в отношении должностных лиц одной из школ Красносельского района возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России на своем сайте.

«В семье воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. Семья состояла на учете в органах системы профилактики с 2025 года. Сотрудники школы, где учились двое детей женщины, обладая информацией о том, что еще один ребенок в их семье достиг необходимого для поступления возраста, не оказали ей должного содействия по зачислению его в школу», — говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, сотрудники учреждения социального обслуживания знали о проживании детей в неблагополучных условиях, но не предпринимали мер.

Ранее стали известны подробности в резонансном деле о похищении в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика. Педофил жестоко расправился с ребенком и попытался сбежать в Европу.

