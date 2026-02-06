Реклама

Раскрыты новые детали о похищенном в Петербурге мальчике

78.ru: 9-летний мальчик, которого похитил Жилкин, был жив на момент утопления
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Петр Жилкин

Петр Жилкин. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга, в похищении которого признался Петр Жилкин, был жив на момент утопления. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, мужчина мог удушить ребенка.

О пропаже 9-летнего мальчика стало известно 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Петра Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Вскоре автомобиль был найден, а его владелец задержан. На допросе он сразу сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления.

Ранее сообщалось, что мальчика не стало уже в машине, якобы он получил сильный удар по голове от своего похитителя.

