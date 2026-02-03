Похититель 9-летнего мальчика следил за его поисками через СМИ

Жилкин следил за поисками убитого мальчика через СМИ и умолял сделать ему алиби

Петр Жилкин, который признался в расправе над девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, следил за его поисками через СМИ. Об этом пишет Baza.

Когда 38-летний уроженец Донбасса понял, что пропажа мальчика вызвала большой резонанс и его ищут сотни волонтеров, то стал умолять сожительницу обеспечить ему алиби. Он просил ее подтвердить, что в момент расправы находился с ней, а затем уехал в другой регион.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе мужчина сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления — сейчас там проводятся следственные действия.

Ранее соседи заявили, что подозревают мужчину еще в одном преступлении.

