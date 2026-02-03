Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 3 февраля 2026Силовые структуры

Похититель 9-летнего мальчика следил за его поисками через СМИ

Жилкин следил за поисками убитого мальчика через СМИ и умолял сделать ему алиби
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Петр Жилкин, который признался в расправе над девятилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, следил за его поисками через СМИ. Об этом пишет Baza.

Когда 38-летний уроженец Донбасса понял, что пропажа мальчика вызвала большой резонанс и его ищут сотни волонтеров, то стал умолять сожительницу обеспечить ему алиби. Он просил ее подтвердить, что в момент расправы находился с ней, а затем уехал в другой регион.

Девятилетний мальчик пропал 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе мужчина сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления — сейчас там проводятся следственные действия.

Ранее соседи заявили, что подозревают мужчину еще в одном преступлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении назвали абсурдным участие России в маршруте Трампа

    В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

    Падение прибыли российских банков объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok