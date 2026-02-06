Приходивший гостем на ЧБД Вассерман высказался о запрете на въезд Сабурову в Россию

Вассерман: Запрет на въезд Сабурову на 50 лет — это фактически пожизненный срок

Запрет на въезд стендап-комику Нурлану Сабурову в Россию на 50 лет — это фактически означает пожизненный срок, отметил приходивший гостем на шоу «Что было дальше?» (ЧБД) депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом политик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Срок фактически означает пожизненно, учитывая образ жизни большинства тошнотворческих деятелей. Так что мы с ним попрощались, в сущности, навсегда», — заявил Вассерман.

Что касается шоу «Что было дальше?», я там побывал первый и последний раз. Тот стиль юмора, что там принят, мне совершенно не нравится. Соответственно, надобности продолжать общение я не вижу. Я весьма рад, что забыл практически все, связанное с этим шоу Анатолий Вассерман депутат Госдумы

По словам депутата, запрет на въезд связан с нарушением сразу нескольких российских законов.

«Он нарушил миграционное законодательство. Он нарушил налоговое законодательство. Это у нас многие любят, но немногие умеют. Так что выявить большинство нарушений не сложно. Кроме того, он неоднократно высказывал клевету на наши действия в ходе ликвидации террористической организации Украина. То есть тут достаточный букет нарушений законов. А зачем ввозить в Россию людей, нарушающих наши законы?» — добавил он.

Я подозреваю, что этому человеку просто не хватило ума понять, что он делает. Скорее всего, он совершенно искренне не поймет, за что ему запрещен въезд. Такое со многими бывает Анатолий Вассерман депутат Госдумы

Ранее 6 февраля Сабуров по прилете был задержан во Внуково. Комику сообщили, что ему запрещено приезжать в Россию в течение 50 лет.

По данным Mash, Сабурову запретили въезд в страну из-за нарушения миграционного и налогового законодательства, а также из-за критики спецоперации на Украине.