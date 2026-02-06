Приходивший гостем на ЧБД Вассерман высказался о запрете на въезд Сабурову в Россию

Запрет на въезд стендап-комику Нурлану Сабурову в Россию на 50 лет — это фактически означает пожизненный срок, отметил приходивший гостем на шоу «Что было дальше?» (ЧБД) депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом политик рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Срок фактически означает пожизненно, учитывая образ жизни большинства тошнотворческих деятелей. Так что мы с ним попрощались, в сущности, навсегда», — заявил Вассерман.
Что касается шоу «Что было дальше?», я там побывал первый и последний раз. Тот стиль юмора, что там принят, мне совершенно не нравится. Соответственно, надобности продолжать общение я не вижу. Я весьма рад, что забыл практически все, связанное с этим шоу
По словам депутата, запрет на въезд связан с нарушением сразу нескольких российских законов.
«Он нарушил миграционное законодательство. Он нарушил налоговое законодательство. Это у нас многие любят, но немногие умеют. Так что выявить большинство нарушений не сложно. Кроме того, он неоднократно высказывал клевету на наши действия в ходе ликвидации террористической организации Украина. То есть тут достаточный букет нарушений законов. А зачем ввозить в Россию людей, нарушающих наши законы?» — добавил он.
Я подозреваю, что этому человеку просто не хватило ума понять, что он делает. Скорее всего, он совершенно искренне не поймет, за что ему запрещен въезд. Такое со многими бывает
Ранее 6 февраля Сабуров по прилете был задержан во Внуково. Комику сообщили, что ему запрещено приезжать в Россию в течение 50 лет.
По данным Mash, Сабурову запретили въезд в страну из-за нарушения миграционного и налогового законодательства, а также из-за критики спецоперации на Украине.