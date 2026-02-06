Применение российских АК-15 в жарких странах оценили

«Калашников»: Российские автоматы АК-15 успешно применяются в жарких странах

Российские автоматы линейки АК-15 успешно применяются в странах с жарким и влажным климатом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, калибр 7,62 миллиметра пользуется большой популярностью в государствах Ближнего Востока и Африки, а версии АК-15К и АК-15СК широко используются российскими силовиками за рубежом.

«Автоматы линейки АК-15 уже с успехом применяются при выполнении боевых задач в регионах с жарким и влажным климатом», — сказал руководитель.

В декабре 2025 года концерн сообщил, что отправил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К в расцветке «мультикам», которая обеспечивает маскировку бойцов и оружия в различных условиях.

В августе «Калашников» представил новейшие автоматы АК-15К (укороченный) и АК-15СК (малогабаритный).