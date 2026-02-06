Реклама

Россия
16:09, 6 февраля 2026Россия

Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

Президент Путин провел оперативное совещание Совбеза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

В начале совещания глава государства предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению паводков и пожаров в 2026 году.

Помимо того, среди тем было обеспечение информационной безопасности и предпринимаемые для этого меры.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине актом самообороны. Он напомнил, что жители выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.

