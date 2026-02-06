Президент Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

В начале совещания глава государства предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению паводков и пожаров в 2026 году.

Помимо того, среди тем было обеспечение информационной безопасности и предпринимаемые для этого меры.

