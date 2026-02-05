Медведев: По своей природе СВО является актом самообороны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине актом самообороны. Его мнение опубликовано в авторской колонке на сайте РИА Новости.

«По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны», — обозначил Медведев.

Он также добавил, что в ходе СВО Россия защищает собственных граждан на своей исторической территории «от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна».

Зампред Совбеза напомнил, что жители выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.

Ранее Медведев заявлял, что военная победа России в СВО уже просматривается по нескольким параметрам. Он также выразил надежду на скорое достижение целей спецоперации.