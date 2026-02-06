Раскрыта судьба оружия покушавшегося на генерала Алексеева киллера

После покушения на генерала МО РФ Алексеева киллер сбросил оружие в сугроб

Раскрыта судьба оружия киллера, покушавшегося на генерал-лейтенанта Минобороны России (МО РФ) Владимира Алексеева. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, после покушения оружие было сброшено в сугроб. Правоохранители нашли его во внутреннем дворе дома, где проживал Алексеев, на выходе из подъезда. Сейчас оно изъято на экспертизу. На месте происшествия продолжают работать следователи.

Ранее сообщалось, что к покушению на Алексеева может быть причастна женщина-киллер.

Покушение на генерала произошло утром в пятницу, 6 февраля. Неизвестный, поджидавший генерала на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в него, а после этого скрылся.