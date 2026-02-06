Реклама

Появилась версия о покушавшейся на генерала Алексеева женщине-киллере

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

К покушению на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева может быть причастна женщина-киллер. Об этом пишет Baza.

По данным издания, это одна из версий следователей. Стрелка все еще ищут.

Как уточняет «Коммерсантъ», при покушении киллер ранил генерала в руку и ногу, а когда потерпевший попытался отобрать у него пистолет — еще и в грудь. Как отметил один из источников, именно активное сопротивление генерала спасло ему жизнь. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, поскольку одна из пуль задела жизненно важные органы.

Покушение на Алексеева произошло утром в пятницу, 6 февраля. Неизвестный, поджидавший генерала на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в него, а после этого скрылся.

В настоящий момент на месте покушения работают следователи и экстренные службы. Территория около жилого дома оцеплена.

