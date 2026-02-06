Реклама

12:01, 6 февраля 2026Силовые структуры

Обстановка у дома после покушения на генерала Минобороны России попала на видео

Территория у дома генерала Алексеева в Москве оцеплена, проверяют машины и людей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Правоохранительные органы оцепили территорию у жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерала Минобороны России Владимира Алексеева. Видео с места публикует Baza.

На кадрах видны служебные автомобили полиции, Следственного комитета России во дворе дома.

Силовики проверяют машины, припаркованные рядом с местом покушения на генерала, в подъезд дома впускают только жильцов, на выходе у всех досматривают сумки, проверяют документы. Помимо камер уличного видеонаблюдения, отсматриваются записи с авторегистраторов на припаркованных машинах, а также на них ищут камеры слежения.

При помощи такого устройства был совершен теракт 17 декабря 2024 года на Рязанском шоссе, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант. Камера в режиме онлайн передала сигнал из салона припаркованной через дорогу машины, после чего сработало взрывное устройство.

Состояние Алексеева после покушения оценивается как тяжелое. У него огнестрельные ранения спины, он потерял много крови, задеты жизненно важные органы. Генерал находится в реанимации.

В семь часов утра 6 февраля неизвестный, поджидавший его на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, выстрелил несколько раз ему в спину, а после этого скрылся. Сейчас на месте покушения работают следователи и экстренные службы.

