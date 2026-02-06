Реклама

Силовые структуры
17:47, 6 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта цель продажи человеческих органов в Петербурге

Волк: Человеческие органы продавали в Петербурге для опытов в косметологии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Человеческие органы больница Петербурга продавала для опытов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Мах.

По данным МВД, руководство медицинского учреждения на протяжении длительного времени продавало невостребованные тела различным коммерческим организациям, которые использовались в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии. Останки принадлежали гражданам, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Также представителям частных научно-исследовательских компаний разрешали проводить вскрытия прямо в больничном морге без оформления необходимых документов. Кроме этого, выявлены случаи подмены тел, чтобы скрыть подпольный бизнес в случае появления родственников.

Задержанная вместе с заведующим патологоанатомическим отделением больницы предпринимательница является учредителем компании, специализирующейся на изготовлении анатомических биомоделей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

