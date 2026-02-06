Реклама

22:16, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Раскрыты дальнейшие планы комика Сабурова

РИА Новости: Сабуров в ближайшее время планирует вылететь в Алма-Ату
Евгений Силаев
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стендап-комик Нурлан Сабуров в ближайшее время планирует вылететь в Алма-Ату. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сабуров планирует вылететь из Москвы в Алма-Ату в ближайшее время», — раскрыл дальнейшие планы комика собеседник агентства.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение объяснили тем, что комик нарушал российское миграционное и налоговое законодательство. Кроме того, отмечалось, что юморист критиковал спецоперацию на Украине.

