Раскрыты дальнейшие планы комика Сабурова

РИА Новости: Сабуров в ближайшее время планирует вылететь в Алма-Ату

Стендап-комик Нурлан Сабуров в ближайшее время планирует вылететь в Алма-Ату. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сабуров планирует вылететь из Москвы в Алма-Ату в ближайшее время», — раскрыл дальнейшие планы комика собеседник агентства.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение объяснили тем, что комик нарушал российское миграционное и налоговое законодательство. Кроме того, отмечалось, что юморист критиковал спецоперацию на Украине.