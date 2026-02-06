Реклама

Раскрыты излюбленные направления российских туристов с неограниченным бюджетом

Россияне с неограниченным бюджетом выбирают для отдыха Турцию
Зарина Дзагоева
Фото: Unsplash

Российские туристы с неограниченным бюджетом выбирали для отдыха в 2025 году пять курортных стран. Излюбленные направления состоятельных соотечественников раскрыл сервис Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста сервиса Дарьи Вечкановой, лидером по спросу стала Турция. Там средний чек в премиум-сегменте составил около 315 тысяч рублей. В топ-5 также попали ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Египет.

По стоимости отдыха лидируют Сейшельские острова (896 тысяч рублей), Мальдивы (718,5 тысячи рублей) и Маврикий (570 тысяч рублей). А рекордсменом стала Индонезия, где самый дорогой тур россиян обошелся в 21 миллион рублей. Кроме того, специалист рассказала, что в рейтинг направлений с эксклюзивными предложениями вошли Мальдивы (7,8 миллиона рублей), Турция (3,7 миллиона рублей) и Сейшелы (3,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был продан за 243 тысячи рублей в одну сторону на одного человека. Такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономклассом.

