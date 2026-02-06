Реклама

17:05, 6 февраля 2026

Ребенка без сознания нашли рядом с российской школой

В Волгограде возле школы №43 нашли ребенка без сознания
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ребенка без сознания нашли возле школы №43 в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщил портал v1.ru.

Известно, что пятиклассник возвращался с занятий и упал с раскатанной горки. Подробностей о его состоянии на данный момент нет.

«Мальчик лежал неподвижно на спине на льду, но пар изо рта у него шел. Сначала вокруг него собрались сотрудники полиции, директор школы тоже подходил. Потом примчала скорая. Мальчика увезли на носилках», — рассказал очевидец.

В этот же день в Омске из окна на третьем этаже одной из школ выпал ученик. На опубликованном фото видно лежащего на снегу мальчика и сотрудников экстренных служб. Известно, что ребенка доставили в реанимацию.

