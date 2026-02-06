Реклама

12:42, 6 февраля 2026

Из окна на третьем этаже российской школы выпал ученик

Константин Лысяков
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Омске из окна на третьем этаже одной из школ выпал ученик. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

К посту приложено фото, на котором видно лежащего на снегу мальчика и сотрудников экстренных служб. Как выяснил телеканал, ребенка доставили в реанимацию.

Причина происшествия пока неизвестна. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет РЕН ТВ со ссылкой на МВД.

Ранее в Москве 16-летняя девушка выпала с 10-го этажа и выжила. Упав в сугроб, она встала на ноги и смогла самостоятельно дойти до салона красоты, чтобы попросить помощи.

До этого 17-летний мальчик остался жив после падения с 16-го этажа. Как выяснилось, он сорвался, когда мыл окна. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытые переломы обеих бедренных костей.

