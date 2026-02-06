Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:32, 6 февраля 2026Бывший СССР

Родители Сырского прокляли его пасынка

Пасынок Сырского Иван заявил, что был проклят родителями главкома ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван рассказал, что бабушка и дедушка со стороны отчима прокляли его. Он сообщил об этом РИА Новости.

«Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка», — заявил Иван Сырский.

Иван Сырский переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство РФ в марте 2024 года.

Ранее пасынок Сырского предсказал, что от его отчима откажутся, как только в нем пропадет необходимость. Как утверждает Иван, данное Сырскому за большие потери прозвище «мясник» и «генерал 200» указывает не столько на жестокость, сколько на жесткость и хладнокровие в исполнении приказов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    На Олимпиаде в Италии появился российский флаг

    Раскрыта роль британских офицеров на Украине

    Родители Сырского прокляли его пасынка

    Российская тревел-блогерша описала здание в Нью-Йорке словами «бетонная аномалия»

    Раскрыто требование Украины в рамках мирного соглашения

    В Киеве рассказали о бешенстве Зеленского из-за переговоров

    Польский генерал дал Зеленскому один совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok