Пасынок Сырского Иван заявил, что был проклят родителями главкома ВСУ

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван рассказал, что бабушка и дедушка со стороны отчима прокляли его. Он сообщил об этом РИА Новости.

«Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка», — заявил Иван Сырский.

Иван Сырский переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство РФ в марте 2024 года.

Ранее пасынок Сырского предсказал, что от его отчима откажутся, как только в нем пропадет необходимость. Как утверждает Иван, данное Сырскому за большие потери прозвище «мясник» и «генерал 200» указывает не столько на жестокость, сколько на жесткость и хладнокровие в исполнении приказов.