Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван предсказал, что от его отчима откажутся, как только в нем пропадет необходимость. Он сообщил об этом РИА Новости.

«От него избавятся, как только он перестанет быть нужным», — выразил мнение Иван Сырский.

Как утверждает пасынок главкома ВСУ, данное Сырскому за большие потери прозвище «мясник» и «генерал 200» указывает не столько на жестокость, сколько на жесткость и хладнокровие в исполнении приказов.

Ранее пасынок Сырского заявил о желании получить гражданство России. По его словам, в этом процессе мешает бюрократия, из-за которой нужно отправить в Россию документы, делать запрос и ждать ответ, что может занимать полгода и больше.