России спрогнозировали рост вывоза ключевой продукции

Глава РАПУ Гурьев: Экспорт российских удобрений вырастет до 46 миллионов тонн

По итогам 2026 года суммарные объемы вывоза российских удобрений могут увеличиться как минимум до 46 миллионов тонн. Такой прогноз дал глава национальной Ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, его слова приводит «Интерфакс».

За прошлый год показатель достиг 45 миллионов тонн, увеличившись за 12 месяцев на 7 процентов. Доля России в структуре глобального экспорта удобрений за это время составила 19 процентов. В 2026-м положительная динамика может сохраниться, полагает Гурьев.

Подобной динамике, указал аналитик, поспособствует в том числе наращивание производства на внутреннем рынке. В этом году показатель может достичь как минимум 66 миллионов тонн против 65 миллионов в 2025-м. «Россия — на первом месте по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок», — констатировал Гурьев.

После того как власти Евросоюза ввели повышенные импортные пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии, Россия начала переориентировать поставки одного из ключевых видов экспортной продукции на другие рынки. Важными покупателями отечественных удобрений стали страны БРИКС. Поставки в Индию с 2021 года выросли почти в шесть раз и по итогам 2025 года достигли 6 миллионов тонн, указал Гурьев. В обозримом будущем доля дружественных стран в структуре российского экспорта удобрений продолжит расти, прогнозируют эксперты.