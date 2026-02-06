Реклама

11:30, 6 февраля 2026

Россияне оценили защищенность своих банковских сбережений

«Выберу.ру»: Меньше 40 % россиян назвали сбережения в банках надежно защищенными
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России лишь 38 процентов граждан заявили, что считают свои сбережения в банках полностью защищенными. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Другие 42 процента сказали, что их сбережения скорее защищены, хотя полностью исключить риски они не готовы. Кроме того, 14 процентов признались, что скорее не чувствуют достаточной защиты, а шесть процентов сказали, что не доверяют банковским системам безопасности.

Среди россиян в возрастной группе от 46 до 65 лет в полной сохранности средств оказались уверены лишь 29 процентов. Для 18-30-летних жителей этот показатель составил 44 процента.

Опрос также показал, что двухфакторную аутентификацию применяют 47 процентов, а биометрические способы подтверждения операций — 21 процент. К сложным индивидуальным паролям и их регулярной смене прибегают всего 18 процентов.

По словам 38 процентов участников опроса, им или их близким приходилось сталкиваться с попытками обмана в течение прошлого года.

До этого россиянам посоветовали держать основную часть сбережений на банковском вкладе, а суммы сверх страхового лимита направлять в облигации и валюту. Это должно защитить накопления от инфляции и умеренно их приумножить без чрезмерного риска.

