Россиянам дали совет по надежному вложению средств в 2026 году

Финансист Гриф: Основную часть сбережений в 2026 году лучше вкладывать в банк

В 2026 году лучше держать основную часть сбережений на банковском вкладе, а суммы сверх страхового лимита направлять в облигации и валюту. Такой подход защитит накопления от инфляции и умеренно их приумножит без чрезмерного риска, сообщил «Ленте.ру» финансовый эксперт, руководитель лаборатории когнитивного и цифрового суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф.

«В 2026 году ставки высоки, инфляция около 5 процентов, экономика стагнирует. Поэтому приоритет — сберечь накопления и получить небольшой надежный доход без лишних рисков», — сказал Гриф.

Один из эффективных способов вложения средств в этом году — банковские вклады. Рублевый депозит дает — 10-12 процентов годовых, что выше инфляции, сообщил специалист, отметив, что вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и риски минимальны. Он посоветовал распределять крупные накопления по разным банкам, чтобы не превышать страховой лимит.

«Государственные облигации федерального займа по надежности близки к вкладам, но приносят больший доход. Длинные выпуски сейчас обеспечивают — 12-13 процентов годовых, а надежные корпоративные облигации — до 14-15 процентов», — добавил Гриф.

Он уточнил, что данные финансовые инструменты хороши для сумм сверх банковского лимита, когда необходимо повысить доходность при высокой сохранности капитала. Еще один успешный способ вложения — иностранная валюта. Держать часть накоплений в валюте — это страховка от ослабления рубля, считает Гриф.

Прогнозы на 2026 год допускают заметную девальвацию рубля, поэтому корзина твердых валют поможет снизить валютные риски. Учтите, что валюта на счетах не приносит процентов, а наличные несут риски хранения — это защитный, а не прибыльный актив» Александр Гриф

Финансовый эксперт призвал не доверять обещаниям гарантированной высокой прибыли. В 2026 году действует принцип: надежность важнее доходности, подчеркнул он.

Ранее экономист Михаил Беляев пришел к аналогичному выводу. По его словам, самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями в 2026 году останутся банковские вклады.

Как сообщалось, по итогам 2025 года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей. Банковские вклады стали основным финансовым выбором россиян.