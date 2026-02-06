Россияне ответили на вопрос о большем авторитете между мамой и женой

Материнская фигура для российских мужчин является большим авторитетом, чем супружеская. Результаты опроса опубликовали журналисты РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Образ матери в качестве главного назвали 31 процент респондентов, в то время как жену упоминают 26 процентов. «Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27 процентов респондентов) и мужей/жен (26 процентов)», — показало исследование. В нем приняли участие 1600 респондентов.
Отмечается, что детей как самых близких назвали 18 процентов опрошенных. При этом количество голосов, которое россияне отдали отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам, оказалось внушительно меньше — в пределах одного-трех процентов.
Среди женщин равное число тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26 процентов). Маму близкой фигурой назвали 23 процента россиянок. У молодежи до 30 лет на первом месте — мать (34 процента), тогда как у соотечественников 30-40 лет — вторая половинка (29 процентов).
Как показывает опрос, в 40-50 лет на лидирующую позицию в жизни выходят дети (30 процентов). Участники опроса старше 50 лет признались, что сумели выстроить максимально доверительные отношения и с супругами, и с детьми.
За два десятилетия в системе личных привязанностей произошли некоторые изменения. Если сравнить подобные исследования 2008 и 2026 годов, то результаты говорят о снижении значимости матерей для женщин. В то же время роль вторых половинок выросла, показали материалы.
Ранее дейтинг-сервис «Мамба» выяснил, что российские мужчины оказались романтичнее российских женщин. Впрочем, представительницы слабого пола чаще заявляют о том, что чувствуют себя счастливыми.