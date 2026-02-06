Россияне ответили на вопрос о большем авторитете между мамой и женой

РИА Новости: Российские мужчины назвали маму большим авторитетом, чем жену

Материнская фигура для российских мужчин является большим авторитетом, чем супружеская. Результаты опроса опубликовали журналисты РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Образ матери в качестве главного назвали 31 процент респондентов, в то время как жену упоминают 26 процентов. «Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27 процентов респондентов) и мужей/жен (26 процентов)», — показало исследование. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Отмечается, что детей как самых близких назвали 18 процентов опрошенных. При этом количество голосов, которое россияне отдали отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам, оказалось внушительно меньше — в пределах одного-трех процентов.

Среди женщин равное число тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26 процентов). Маму близкой фигурой назвали 23 процента россиянок. У молодежи до 30 лет на первом месте — мать (34 процента), тогда как у соотечественников 30-40 лет — вторая половинка (29 процентов).

Как показывает опрос, в 40-50 лет на лидирующую позицию в жизни выходят дети (30 процентов). Участники опроса старше 50 лет признались, что сумели выстроить максимально доверительные отношения и с супругами, и с детьми.

За два десятилетия в системе личных привязанностей произошли некоторые изменения. Если сравнить подобные исследования 2008 и 2026 годов, то результаты говорят о снижении значимости матерей для женщин. В то же время роль вторых половинок выросла, показали материалы.

Ранее дейтинг-сервис «Мамба» выяснил, что российские мужчины оказались романтичнее российских женщин. Впрочем, представительницы слабого пола чаще заявляют о том, что чувствуют себя счастливыми.