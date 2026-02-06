Реклама

Россия
18:05, 6 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Россиянка рассказала о борьбе с чиновниками за лекарство от рака

Жительнице Владимирской отказали в предоставлении лекарства от рака
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PhotobyTawat / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Владимирской области с онкологией отказали в предоставлении лекарства от рака, несмотря на решение врачебной комиссии федерального онкоцентра. Об этом сообщила дочь пациентки Эвелина Ангелиди, ее рассказ есть в распоряжении «Ленты.ру».

В своем обращении она указала, что у ее 55-летней матери диагностирован рак молочной железы. На данный момент заболевание протекает с метастазами, в том числе в центральной нервной системе. Женщина имеет инвалидность первой группы.

По словам Ангелиди, в октябре 2025 года врачебная комиссия одного из ведущих федеральных онкоцентров назначила для лечения препарат «Трастузумаб Дерукстекан» («Энхерту»), однако местный онкодиспансер и минздрав Владимирской области отказали в его предоставлении.

Дело дошло до суда, который, 29 января 2026 года обязал региональный минздрав немедленно обеспечить пациентку препаратом, однако с тех пор на связь с семьей никто так и не вышел. «Мы подали в суд и выиграли, но препарат так и не получили», — добавила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. При этом в него были внесены восемь новых.

