Силовые структуры
09:43, 6 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка решила выманить миллион у жены экстремиста и придумала брата из ФСБ

Амурчанку осудили на 2 года за попытку выманить миллион у жены экстремиста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Жительница Белогорска решила выманить с жены экстремиста миллион рублей и получила два года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Амурской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Свою вину она признала и в содеянном раскаялась. Кроме того, фигурантка частично возместила ущерб в размере 20 тысяч рублей. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Однако, суд учел тот факт, что осужденная является матерью двух малолетних детей и отсрочил наказание до апреля 2028 года.

Как установил суд, подсудимая узнала о задержании своего знакомого по статье об экстремизме. Тогда она решила обмануть его жену и в октябре 2025 года сообщила ей, что у нее якобы есть брат — сотрудник ФСБ, который может помочь избежать уголовной ответственности и конфискации имущества. Все это возможно за вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Затем, для того, чтобы убедить свою знакомую, фигурантка создала второй аккаунт и переписывалась с собой, имитируя таким образом общение с вымышленным братом. Эти переписки она отправляла женщине. В свою очередь та заподозрила обман и обратилась к сотрудникам УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске раскрыли и арестовали супружескую пару, которая крала деньги у россиян.

