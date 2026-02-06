Штурмовики «Востока» взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

Штурмовики российской группировки «Восток» взяли в плен группу украинских боевиков в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В Запорожской области штурмовые подразделения группировки "Восток" выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении.

В частности, штурмовик с позывным Прожектор рассказал, что до пункта противника им пришлось пробежать 300-400 метров по открытой местности, а потом пройти по лесополосе. Бойцы незаметно приблизились к точке ВСУ и закидали ее гранатами. Некоторых украинских боевиков они уговорили сдаться.

«Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились», — отметил боец с позывным Лелик.

Ранее российские морпехи взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины, получили от него разведданные о позициях противника и нанесли удары.

До этого сообщалось, что ВСУ понесли потери из-за одного предмета — сине-желтого флага, который бойцы пытались установить в Красноармейске (прежнее название — Покровск) в Донецкой народной республике.