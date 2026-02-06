Реклама

07:40, 6 февраля 2026

Российским работодателям не понравилась одна категория соискателей

SuperJob: Часто меняющие работу граждане не понравились российским нанимателям
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Большинство российских работодателей плохо относятся к тем соискателям, которые часто меняют место работы. Это показал опрос, проведенный SuperJob. Его результаты процитировало «Коммерсантъ».

Оказалось, что 43 процентов нанимателей с подозрением воспринимают того, кто переходит с места на место чаще, чем раз в полгода. Что касается меняющих работу чаще, чем раз в год, то они не понравились 31 проценту опрошенных.

Кроме того, работодатели оказались не в восторге от тех соискателей, у которых обнаружены большие перерывы в работе. Так 42 процента заявили, что, если человек не работал больше года, то это вызывает подозрения в его компетентности. Лишь каждый третий работодатель не обращает внимания на перерывы в трудовом стаже.

Ранее были опубликованы итоги опроса, который показал, что за последние 12 месяцев работать сверхурочно приходилось 47 процентам жителей России. Доплату за такой труд получили только 27 процентов. И хотя 86 процентов сказали, что в их организации такая работа носит добровольный характер, 25 процентов заявили, что остаются после конца рабочего дня из-за намеков начальства.

