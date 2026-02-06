Реклама

Экономика
11:15, 6 февраля 2026Экономика

Стало известно о российском имуществе Нурлана Сабурова

В России у Нурлана Сабурова остаются дом ценой 130 млн руб. и два автомобиля
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России после запрета на въезд в страну у Нурлана Сабурова остается солидное имущество. Об активах популярного стендапера пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям канала, в собственности у Сабурова в России имеется двухэтажный дом в элитном закрытом поселке в Подмосковье. Объект расположен в жилищном комплексе «Новорижский», его стоимость составляет порядка 115 миллионов рублей. Также комику принадлежит участок площадью 1285 квадратных метров, его Сабуров приобрел в феврале 2022 года за 12,2 миллиона рублей. Здесь звезда интернет-шоу «ЧБД» проживал с женой и тремя детьми.

Помимо недвижимости, Сабуров владеет двумя автомобилями. В автопарке знаменитости — «Гелендваген» стоимостью почти 20 миллионов рублей и внедорожник марки «Кадиллак» 2021 года выпуска. Последний оценивают в 11 миллионов рублей.

Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение объяснили нарушением миграционного и налогового законодательства, а также критическими высказываниями в отношении СВО. Юмориста остановили на досмотре в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. На обратный билет у комика средств не нашлось.

