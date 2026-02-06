Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 6 февраля 2026Забота о себе

Сексолог оценила влияние размера пениса на удовлетворенность женщины

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Юлия Яргунина оценила влияние размера пениса на удовлетворенность женщины после секса. На эту тему она порассуждала во время интервью для YouTube-канала бизнесмена Александра Грабского.

«Я всегда так говорю: чтобы удовлетворить женщину, необязательно обладать выдающимся пенисом», — подчеркнула Яргунина. По ее словам, чувствительной зоной является первая треть влагалища. Речь идет о мышечной манжетке и точке G, которая находится на расстоянии всего двух фаланг на мужских пальцах от входа, пояснила специалистка.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Стимуляции этой области вполне достаточно, чтобы женщина достигла оргазма, заверила Яргунина. Кроме того, она напомнила мужчинам, что доставить удовольствие партнерше можно также с помощью рук, секс-игрушек и языка.

Ранее сексолог Аннабель Найт рассказала о влиянии воздержания на организм. Она утверждает, что отказ от секса помогает лучше понять себя и свои желания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Белгород американскими ракетами. Губернатор сообщил о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Подросток пострадал при пожаре на российской АЗС и стал фигурантом дела

    Россиянам назвали минимальную стоимость ввезенной по параллельному импорту обуви Nike

    Известную девичью поп-группу распустили из-за секса с фанатами

    Стали известны подробности боев под Славянском

    Американцев призвали экстренно покинуть Иран

    Названы главные покупатели американских лекарств

    Россиянина запытали до смерти в отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok