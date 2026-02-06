Скрывавшегося в Эквадоре чемпиона мира по армрестлингу освободили в России

Нижнетавдинский районный суд Тюменской области вынес приговор чемпиону мира по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анатолию Шушарину за аферу с выплатами инвалидам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Спортсмен признан виновным в совершении 18 эпизодов мошенничества. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, он освобожден в зале суда.

Суд установил, что с 2021-го по 2024 год Шушарин подыскивал инвалидов и предлагал им подать заявления на компенсацию за якобы самостоятельно купленные технические средства реабилитации: протезы, ортопедическую обувь, кресла-коляски. Затем оформлялись поддельные документы для получения выплат, которые были похищены. В преступную схему были вовлечены 14 инвалидов. Ущерб государству превысил шесть миллионов рублей. Он уже возмещен.

Чемпион скрылся в Эквадоре после возбуждения против него уголовного дела, но позже его экстрадировали на родину и привлекли к уголовной ответственности. Судебные издержки, связанные с экстрадицией и переводом документов, составили четыре миллиона рублей.

На суде Шушарин полностью признал вину и раскаялся.

