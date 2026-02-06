Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 6 февраля 2026Силовые структуры

Скрывавшегося в Эквадоре чемпиона мира по армрестлингу освободили в России

Суд Тюмени дал 4 года условно чемпиону мира по армрестлингу Шушарину и освободил
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Нижнетавдинский районный суд Тюменской области вынес приговор чемпиону мира по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анатолию Шушарину за аферу с выплатами инвалидам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Спортсмен признан виновным в совершении 18 эпизодов мошенничества. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, он освобожден в зале суда.

Суд установил, что с 2021-го по 2024 год Шушарин подыскивал инвалидов и предлагал им подать заявления на компенсацию за якобы самостоятельно купленные технические средства реабилитации: протезы, ортопедическую обувь, кресла-коляски. Затем оформлялись поддельные документы для получения выплат, которые были похищены. В преступную схему были вовлечены 14 инвалидов. Ущерб государству превысил шесть миллионов рублей. Он уже возмещен.

Чемпион скрылся в Эквадоре после возбуждения против него уголовного дела, но позже его экстрадировали на родину и привлекли к уголовной ответственности. Судебные издержки, связанные с экстрадицией и переводом документов, составили четыре миллиона рублей.

На суде Шушарин полностью признал вину и раскаялся.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оставил под стражей чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбагу, обвиняемого в мошеннических схемах с криптовалютой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о покушавшейся на генерала Алексеева женщине-киллере

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Оценены шансы российских или китайских спортсменов попасться на допинге на ОИ-2026

    В России посмеялись над заявлением генерала страны НАТО о присвоении Балтийского моря

    Россия приостановила выдачу своих паспортов в Абхазии после слов депутатов о законности

    Миронов обвинил банки в сборе дани с населения

    В Госдуме отреагировали на спор в Киеве из-за подписания мирного договора с Россией

    10 пакетиков кокаина случайно вывалились из брюк пассажира в аэропорту Таиланда

    Стали известны последствия удара по Славянской ТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok