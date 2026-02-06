Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:28, 6 февраля 2026Из жизни

Спасшийся из пасти акулы мужчина рассказал о пережитом ужасе

Британский пенсионер отбился от акулы, которая напала на него на пляже Тобаго
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионер из Великобритании едва не стал жертвой акулы во время купания на мелководье у побережья острова Тобаго. О своем спасении из пасти хищной рыбы он подробно рассказал «Би-би-си».

66-летний Питер Смит, IT-директор на пенсии, наслаждался последними часами отпуска на море, когда его внезапно что-то мощно ударило по ноге. Он повернул голову и увидел трехметровую акулу. «В этот момент мозг работает со скоростью тысяча миль в час», — описал он мгновения перед нападением акулы. Тупорылая акула набросилась на него и успела укусить за ногу, руку и живот. Будучи в ужасе, мужчина начал отчаянно колотить по хищной рыбе, чтобы она не утянула его на глубину. «Честно говоря, я никогда в жизни не бил ничего так сильно», — признался он.

Благодаря помощи друзей, которые также вступили в схватку с акулой, Смит отбился, и его удалось вытащить на берег. Британца, потерявшего критическое количество крови, экстренно переправили в Майами. Он перенес десятки операций, в том числе с использованием мембраны из акульей кожи для пересадки кожи. Несмотря на то что ему пришлось заново учиться ходить, а в пальцах поврежденной руки до сих пор нет чувствительности, переживший нападение мужчина не держит зла на акул и даже планирует вернуться в Тобаго.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Этот инцидент стал первым зарегистрированным нападением акулы на острове.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии решило закрыть для купания десятки пляжей на побережье Сиднея из-за серии нападений акул. Туристам рекомендовали воздержаться от купания в течение следующей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Одну идею для защиты границы Европы от России назвали утопией

    Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Популярный кроссовер Geely получит новый двигатель в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok