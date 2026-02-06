Реклама

Ценности
13:44, 6 февраля 2026

Спортивная одежда в стиле 2000-х вернулась в моду

Vogue: Спортивная одежда с логотипами брендов в стиле 2000-х вернулась в моду
Алина Гостева
Кадр: фильм «Лапочка»

Спортивная одежда в стиле 2000-х годов вернулась в моду в 2026 году. Материал приводит Vogue.

По словам редакторов, актуальными вновь стали хореографические наряды из прошлого. Среди них — спортивные бюстгальтеры, асимметричные топы и камуфляжные брюки. Подобный стиль, например, демонстрировала героиня актрисы Джессики Альбы в фильме «Лапочка» 2003 года. В свою очередь, в текущем году дочь манекенщицы Кейт Мосс Лила Мосс снялась в похожих предметах гардероба для рекламной кампании британского бренда Adanola.

Кроме того, популярной оказалась демонстрация логотипов на спортивной одежде и многослойные спортивные наряды, в том числе сочетание нескольких топов.

В ноябре 2025 года сообщалось, что «свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом.

