19:55, 6 февраля 2026Россия

Стала известна реакция матери бойца СВО на возвращение сына после года в плену

Участник СВО почти год пробыл в украинском плену, считавшись пропавшим
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Стала известна реакция матери участника специальной военной операции (СВО) на освобождение сына. Солдат пробыл в плену почти год, сообщает Ura.ru.

5 февраля Россия и Украина произвели масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 157 россиян.

Узнавшая о возвращении домой сына жительница Верхней Салды в Свердловской области расплакалась от радости, отмечает издание. Она пояснила журналистам, что долгое время ничего не знала о судьбе сына — он числился пропавшим без вести. О том, что военнослужащий находится в плену, семья узнала только в конце 2025 года.

Дома бойца ждут трое детей.

Возможно, солдат, имя которого не раскрывается, попал на видео, которое опубликовал военный корреспондент Александр Коц. На нем видны бойцы, садящиеся в автобус. Все они укрыты тканью с изображенным на ней российским флагом. В конце ролика солдаты, вернувшиеся из плена, прокричали «Ура!».

