Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

В Петербурге человеческие органы продавали на опыты танатопрактикам

В Петербурге человеческие органы продавали танатопрактикам на опыты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, бизнесмен Андрей М. имел свободный доступ в морг и мог выбирать образцы частей тел, которые ему были необходимы.

Тела использовали на курсах танатопрактиков в компании AnabiosS, хотя по документам их должны были кремировать. Родственники при этом не объявлялись.

Также, по предварительной информации канала, руководитель отделения за взятку дал санитарам указание отсекать и передавать бизнесмену необходимые части тел. Также в отделение водили слушателей с курсов этой фирмы.

По данным МВД, руководство медицинского учреждения на протяжении длительного времени продавало различным коммерческим организациям невостребованные тела, которые использовались в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии. Останки принадлежали гражданам, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Также представителям частных научно-исследовательских компаний разрешали проводить вскрытия прямо в больничном морге без оформления необходимых документов. Кроме этого, выявлены случаи подмены тел, чтобы скрыть подпольный бизнес в случае появления родственников.

