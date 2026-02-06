Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 6 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

В Петербурге человеческие органы продавали на опыты танатопрактикам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Петербурге человеческие органы продавали танатопрактикам на опыты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, бизнесмен Андрей М. имел свободный доступ в морг и мог выбирать образцы частей тел, которые ему были необходимы.

Тела использовали на курсах танатопрактиков в компании AnabiosS, хотя по документам их должны были кремировать. Родственники при этом не объявлялись.

Также, по предварительной информации канала, руководитель отделения за взятку дал санитарам указание отсекать и передавать бизнесмену необходимые части тел. Также в отделение водили слушателей с курсов этой фирмы.

По данным МВД, руководство медицинского учреждения на протяжении длительного времени продавало различным коммерческим организациям невостребованные тела, которые использовались в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии. Останки принадлежали гражданам, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Также представителям частных научно-исследовательских компаний разрешали проводить вскрытия прямо в больничном морге без оформления необходимых документов. Кроме этого, выявлены случаи подмены тел, чтобы скрыть подпольный бизнес в случае появления родственников.

Ранее сообщалось, что торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Бывшая жена Бена Аффлека откусила ухо известному актеру

    Сломавшего руку в конфликте с учителем лицея в Подмосковье школьника отчислили

    Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

    Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции

    В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

    Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

    Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok