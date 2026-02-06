Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 6 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о рекордном количестве расчетов БПЛА ВСУ у российской границы

ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило рекордное количество расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии фронта в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группировку "Север"», — отметил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что российские военные также поставили рекорд по количеству уничтоженных пунктов управления беспилотниками украинских войск.

Ранее в Минобороны России раскрыли тактику запуска дронов ВСУ по регионам России. Как отметили в оборонном ведомстве, сначала украинские военные запускают маленькие БПЛА, а следом — большие ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий в 2026 году

    Россия выпустила более 35 тысяч «Пираний»

    Рейтинг Путина среди россиян изменился

    В российском городе обнаружили торговца частями от двигателей для истребителей

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для рекламы

    Жених пережил остановку сердца на свадьбе

    Двух человек задержали после нападения ученицы на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok