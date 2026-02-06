Стало известно о рекордном количестве расчетов БПЛА ВСУ у российской границы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило рекордное количество расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии фронта в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группировку "Север"», — отметил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что российские военные также поставили рекорд по количеству уничтоженных пунктов управления беспилотниками украинских войск.

Ранее в Минобороны России раскрыли тактику запуска дронов ВСУ по регионам России. Как отметили в оборонном ведомстве, сначала украинские военные запускают маленькие БПЛА, а следом — большие ударные беспилотники.