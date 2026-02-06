Реклама

12:04, 6 февраля 2026

Стало известно об ударе в районе аэродрома ВСУ близ Кировограда

ВС России нанесли удары близ аэродрома ВСУ в Кировоградской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары близ Канатово Кировоградской области Украины, где находится аэродром, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«По сообщениям местных, прилеты в районе Канатово Кировоградской области. Вероятнее всего удары ракет идут либо по железнодорожному узлу, либо по местному аэродрому», — указано в сообщении.

Отмечается, что в районе прилета прозвучало не менее 12 взрывов.

Ранее стало известно, что российские войска поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке в 46 километрах от аэродрома Канатово Кировоградской области.

